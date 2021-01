Wartburgregion. Die Quote in Eisenach liegt bei 8.3 Prozent.

„Der in den Wintermonaten typische Anstieg der Arbeitslosigkeit wird in diesem Jahr von den Auswirkungen der anhaltenden Krise überlagert“, erklärt Wolfgang Gold, Vorsitzender der Geschäftsführung der Suhler Arbeitsagentur, zur Lage am regionalen Arbeitsmarkt.