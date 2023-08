Arborglyphen im Eisenacher Wald werden zu Hieroglyphen

Norman Meißner über wenig beachtete Kunst.

Im Wald um Eisenach existieren viele „Kunstwerke“, denen der Wandersmann kaum Beachtung schenkt. Das Desinteresse für diese Kunst scheint ähnlich groß zu sein wie für illegale Farbsprühereien an Häusern. Im Fokus stehen nicht die schrill-grellen Farb-Markierungen an Bäumen, die Forstarbeiter auf potenzielle „Wackelkandidaten“ hinweisen, sondern Einritzungen, die mitunter mit viel Geschick in Baumrinden zurückbleiben. Die Baumritzungen, die im Fachjargon Arborglyphen heißen, entstehen oft aus unterschiedlichem Antrieb.

Meist bleiben Initialen zurück. Umschließen die Buchstaben ein Herz, geht es um die große Liebe. Zeigt sich jedoch neben den Lettern ein Datum, ähnelt der schnitzerische Anschlag dem Eintrag in ein Gipfelbuch, um seine Anwesenheit der Nachwelt zu belegen.

Weil Bäume weiter an Stammumfang zulegen, verzerrt sich manche Kunst bis zur Unkenntlichkeit so wie ein Tattoo auf einem prächtig gefütterten Bierbauch. Das Interesse, der Liebsten ein Herz zu ritzen, schwindet, lieber lässt Mann ein Vorhängeschloss an irgendeinem Brückengeländer einrasten.