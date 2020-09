Archäologen hoffen in Eisenach auf aufschlussreiche Funde

Mit schwerer Baggertechnik begann jetzt der Abbruch der seit längerer Zeit ungenutzten Gebäudezeile Georgenstraße 12 bis 16 im Herzen von Eisenach. Zum zu schleifenden Areal gehören im rückwärtigen Bereich auch die Hausnummern 2a, 2b und 4 der Alexanderstraße. Mittels Wasserschlauch unterbinden die Bauleute bei ihren Abrissarbeiten an den vor sehr langer Zeit mit Lehm, Stroh, Ziegeln und Holz errichteten Häuser eine übermäßige Staubentwicklung, denn Fußgänger dürfen weiterhin den vorübergehend für den Fahrzeugverkehr gesperrten Teil der Georgenstraße passieren. Abgerissen werde bis auf Bodenhöhe.

Die Keller, darunter einige Gewölbekeller, bleiben zunächst verschont. Die Archäologen, die im nächsten Jahr das rund 1300 Quadratmeter große Areal untersuchen werden, erhoffen sich aufschlussreiche Funde, da am Abend des 1. September 1810 in unmittelbaer Nähe eine Pulverexplosion die gesamte damalige Bebauung weggrissen hatte.

Das Gebäude Alexanderstraße 2a ist im Straßenraum etwas zurückgesetzt. Diese Flucht möchte der Bauherr, die Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach (SWG), für die Neubebauung an dieser Straße beibehalten. Der Erhalt der Alexanderstraße 2a im Bauhaus-Stil der 1930er-Jahre liegt Ingrid Pfeiffer, der Vorsitzenden des Förderkreises zur Erhaltung Eisenachs, am Herzen. Von den Abrissarbeiten bleibe das Haus mit der markanten Fassade vorerst verschont, um die Standsicherheit der Fassade zu sichern. Beabsichtig sei, so SWG-Geschäftsführer Wilhelm G. Wagner, die Fassade in der Neubebauung mit 24 Sozialwohnungen und 30 Tiefgaragenstellplätzen zu integrieren. Für die SWG ist es mit Grundstückskauf, Abriss, Archäologie, Tiefgarage und städtebaulicher Fassadengestaltung ein recht teures Bauprojekt. Etwa sieben Millionen Euro werden investiert. Wagner hofft auf Förderung, die noch der Bewilligung harrt. Als allerfrühesten Baubeginn benennt er das späte Frühjahr nächsten Jahres. Vermutlich werde es erst zu einem späteren Zeitpunkt losgehen.