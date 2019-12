Eisenach. Das Bachdenkmal am Eisenacher Frauenplan ist umfangreich saniert. Der geplante Abbau der Umzäunung sorgt aber für Diskussionen in der Stadt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Architekt erarbeitet Vorschlag für Umfeld des Bachdenkmals

Das Bachdenkmal am Eisenacher Frauenplan ist in diesem Jahr restauriert worden. „Es war ein langer Weg, bis wir die Fördermittel bekommen haben“, sagt Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Sie habe sich daher sehr gefreut, als Bach wieder „in neuem Glanz eingeschwebt“ ist. Die Skulptur war abgebaut, in einer Werkstatt restauriert und per Kran wieder platziert worden. Zu klären ist noch die Gestaltung des Umfelds. Der geplante Abbau des Kunstschmiede-Zauns von Professor Günther Laufer hatte für kontroverse Diskussionen gesorgt. Wie Wolf informierte, wird der Eisenacher Architekt Max von Trott in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege einen Vorschlag zur Gestaltung unterbreiten. Der Laufer-Zaun wird laut Wolf „an anderer Stelle zu Glanz“ kommen. bs