Argentinische Bluessängerin in Eisenach

Eisenach. Vanesa Harbek tritt am Donnerstag, 9. März 2023, im Eisenacher Hofbräu am Nikolaitor auf. Manche vergleichen sie mit Carlos Santana.

Vanesa Harbek gastiert am Donnerstag, 9. März, im Eisenacher Hofbräu am Nikolaitor. Laut Veranstalter will die seit 2016 in Berlin lebende Musikerin und Malerin ihr Album „Visiones“ vorstellen. Ihr musikalisches Markenzeichen, traditionellen Blues mit Soul-Elementen und Tango zu vermengen, hat der Sängerin und Gitarristin, die auch exzellent Trompete spielt, schon den Beinamen „der weibliche Carlos Santana“ eingebracht. Zwar sei das sowohl geografisch als auch musikalisch gesehen Unsinn, doch was beide gemeinsam hätten, sei das exzellente Gitarrenspiel und der Blues mit südamerikanischen Flair.

Das Konzert beginnt 20 Uhr, Reservierungen sind unter der Telefonnummer: 0175/ 23 41 643 möglich.