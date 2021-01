Auch 75 Jahre nach Kriegsende werden Schicksale geklärt

Am Volkstrauertag vergangenen Jahres wurden in Eisenach an den Denkmalen für die Kriegsgefallenen Kränze niedergelegt.

Spenden des Volksbundes der Deutschen Kriegsgräberfürsorge kommen der Pflege von Soldatengräbern im Ausland zu Gute. Außerdem soll mit den eingesammelten Spenden die friedenspädagogische Arbeit unterstützt werden. Das teilte Rainer König, gebürtiger Eisenacher und Mitglied des Landesvorstands Thüringen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit. 118,15 Euro sind allein bei der Veranstaltung zum Volkstrauertag an der Georgenkirche zusammengekommen.

„Es ist schwierig, unter Corona-Bedingungen eine Sammlung zu machen“, berichtete König. Allen Spendern dankt er im Namen des Landesvorstands ausdrücklich. Auch kleine Beträge helfen, betonte er. Zwischen sechs und zehn Euro jährlich koste die Pflege eines Kriegsgrabes auf einem Sammelfriedhof in Osteuropa. Eine neue Grabinschrift schlage dort mit zirka 15 Euro zu Buche. Werden die Gebeine eines getöteten Soldaten geborgen, identifiziert und auf einen Sammelfriedhof umgebettet, fallen Kosten in Höhe von etwa 100 Euro an. Auch 75 Jahre nach Kriegsende können so jedes Jahr noch tausende Schicksale geklärt werden, versichert Rainer König.