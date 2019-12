Auch legendärer Buffalo Bill macht 1906 in Eisenach Station

Die Einweihung des Kunstrasenplatzes in Eisenach vor wenigen Tagen war ein schönes Ereignis, vor allem für die Fußballer. Harald Wehr (75) war Fußballer von Kindesbeinen an. Der Eisenacher erinnert daran, dass mit dem Kunstrasenplatz auf der Katzenaue auch ein langes Stück Eisenacher Geschichte endgültig verschwand, nämlich der Hartplatz auf dem um 1870 weitläufig angelegten Exerzierplatz. Auch die Werner-Aßmann-Halle, das Wartburgstadion und das Sport- und Freizeitbad Aquaplex stehen auf diesem ehemals militärischen Areal. Alte Eisenacher nannten den Hartplatz hinter dem Wartburgstadion noch Jahrzehnte nach seiner Umwidmung vom Exerzier- zum Fußballplatz „Exer“.

Erworben hatte der Stadtrat das weitläufige Areal um die Michelskuppe übrigens 1867.

Der jetzige Kunstrasenplatz steht auf der Fläche des Exers, auf dem sich Generationen von Fußballern vor allem nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges blutige Knie und andere Kratzer im Lack holten. Wagenladungen von Sepso- und rotem Mercurochrom wurden nach einem Kick auf der Schmirgelscheibe Fußballern verabreicht und imaginäre Tapferkeitsmedaillen verliehen. Auf dem Exer war eine Blutgrätsche noch eine Blutgrätsche, vor allem für den Grätschenden.

Das erste „großräumige Ballspiel“, so erinnerte die Thüringer Staatszeitung 1930, wurde übrigens am 22. Juni 1900 auf dem Exer ausgetragen, initiiert vom Turnverein Jahn. Das war damals eine Ausnahme.

Schießbahnen und Gebäude von Alliierten gesprengt

Als kleiner Junge hatte Harald Wehr noch erfahren, wie die Schießbahnen und Gebäude von den Alliierten gesprengt wurden und das Fußballspielen auf dem Militärsportplatz Exer anfangs nur geduldet war. Er erinnert sich, wie die Fußballer die Tore samt Netzen nach jedem Spiel wieder aus dem Dreck ausgegraben und zum Gasthaus „Karlswald“, einer Art Vereinskneipe, geschleppt werden mussten. „Nichts mit duschen.“ Den Exer verbinden Generationen von Fußballern vor allem mit Matsch und Dreck. Auf der Spielfeldseite zum heutigen Aquaplex stand auf dem Hartplatz nach Starkregen das Wasser wie ein kleiner See. Drainage besaß der Platz nicht. Mancher Rechtsaußen und linker Verteidiger machte hier seine Schwimmstufe. Der Sportverein Dynamo, erinnert sich Wehr, nahm sich des Übels zu DDR-Zeiten in Eigenleistung an. Der Verein wollte den Hartplatz trocken legen. „Dabei fand man ein Skelett“, erinnert der Eisenacher. Da Dynamo ein Verein in Hoheit der Polizei war, waren die Ordnungshüter natürlich sofort zur Stelle.

Die Arbeiten wurden erst einmal eingestellt und das Terrain abgesperrt. Spezialisten stellten fest, dass es sich um die Knochen eines Kamels handelt. Wen wundert es, denn schon vor dem Ersten Weltkrieg war der Exer ein Platz in Eisenach, auf dem der Zirkus gastierte. Bei einer solchen Gelegenheit muss ein verendetes Kamel mal kurzerhand vergraben worden sein. Am 1. August 1911, im 100. Jahr seines Bestehens, hatte zum Beispiel Zirkus Blumenfeld auf dem Exer seine Zelte aufgeschlagen. Im März 1912, schreibt die Eisenacher Zeitung ebenfalls, strömten massenhaft Besucher zu einer Löwen- und Tiger-Schau dorthin.

Der Exer war auch der letzte Aufenthaltsort des in Dresden bei Luftangriffen zerstörten Zirkus Sarrasani, wissen alte Eisenacher. Von hier aus flüchtete der Zirkusbetrieb um Fritz Mey mit seiner letzte Habe in die westliche Besatzungszone, wo er sich 1956 neu gründete.

Am 27. August 1906 hatte auf dem Exerzierplatz tatsächlich auch die legendäre Wildwest-Show von Colonel William Frederick Cody, besser bekannt als Buffalo Bill, Station gemacht. Eisenach war eine der kleinsten Städte dieser Europa-Tour des legendären Amerikaners. Hunderte Indianer, Cowboys, Pferde und Büffel gehörten zum riesen Tross der Show.

Erinnerungen an tragischen Flugzeugabsturz

Harald Wehner weiß von seinen Eltern von einer Vorkriegstragödie, als ein Flugzeug etwa von der heutigen Aßmann-Halle aus gen Westen abheben wollte, es zwar über die Pappeln am Platz, nicht aber über den Schlot der nahen Chemiefabrik Bohlig & Roth (später Laborchemie) schaffte. „Dort blieb das Flugzeug hängen und stürzte in einen Garten ab, zwei Insassen kamen ums Leben“, berichtet der Eisenacher. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte es vom Exerzierplatz aus Schauflüge gegeben wie etwa vom Kasseler Piloten Karl Abelmann. Für überregionales Aufsehen hatte ein Ereignis am 2. Juli 1898 gesorgt. Über dem Exer schwebte ein Luftschiff in militärischen Diensten.

Der Hartplatz an der Katzenaue so wie ihn viele Fußballer und Zuschauer kennen: mit Wasser und Pfützen übersät. Foto: El Antaki

Der Kunstrasenplatz schreibt ein neues Kapitel in der Eisenacher Fußball-Geschichte. Der Exer und tausende Filigrantechniker haben das in sieben Jahrzehnten bereits getan. Das letzte Fußballspiel mit Massenandrang hatte es Ende der 1990er Jahre zwischen Borussia Eisenach und Marksuhl gegeben. Knapp 1000 Zuschauer verfolgten den Aufstiegsgipfel im Winter damals.