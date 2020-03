Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Audioflyer aus dem Eisenacher Förderzentrum

Die Stadt ist geradezu vollgestopft mit alten Gebäuden, die Geschichte ausatmen. Doch wie oft rennen viele achtlos über Plätze und an Häusern vorbei, an denen in Vorzeiten Großes passierte. Christian Beck, seit 2018 Lehrer für Gesellschaftskunde am Förderzentrum in Eisenach, trieb die Frage um, wie man auch unter seinen Schülern eine Geschichtskultur erzeugt.

„Wie kann ich ein Thema mit meinen Schülern aufarbeiten, damit sie zum Beispiel die mittelalterlichen Bestandteile einer Stadt wahrnehmen?“, fragte sich der Lehrer und entwickelte ein tolles Projekt. Er gestaltet mit Siebtklässlern derzeit einen Audioflyer zur mittelalterlichen Stadt und ihren Bauwerken, den er bei Fertigstellung gern anderen Klassen, Schulen, auch Menschen, die eher auditiv lernen, und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen will. Mit seinem Projekt im Gepäck suchte er auch das Gespräch mit Kinderbürgermeisterin Annette Backhaus. Die zeigte sich fasziniert: „Ich finde es toll, wie man auf diese Weise Kindern Wissen aneignen kann, wie sie selbst tätig werden können und Spaß daran haben.“ Die Stadt will den Pädagogen unterstützen. Die Siebtklässler haben sich nicht nur mit der geschichtlichen Epoche beschäftigt, sondern vor allem damit, wie Eisenach sich im Verlauf des Mittelalters entwickelte. Die Stadt lag an wichtigen Fernhandelsrouten. Hier entwickelte sich reges Markttreiben, insgesamt gab es drei Marktsiedlungen – den Montagsmarkt, dem heutigen Marktplatz, den Sonnabend-Markt, dem heutigen Karlsplatz und den Mittwochsmarkt, dem heutigen Frauenplan. Die Schüler lernten bei einer Exkursion nicht nur die Orte kennen, die schon hunderte Jahre zuvor eine Bedeutung in ihrer Heimatstadt hatten, sie erfuhren auch viel über das Bauen dieser Zeit, etwas, was heute noch an Gebäuden in der Stadt für Schüler nachzuvollziehen ist. Was steckt nun hinter dem interaktiven Audioflyer? Nach der Exkursion haben sich die Schüler mit ihrem Lehrer neuralgische Orte, die einst eine Rolle spielten, herausgesucht. Die Stationen, die ausgewählt wurden, erklären die Schüler selbst und sprechen sie über eine Aufnahmestation ein. Hier üben die Siebtklässler nicht nur das Lesen, sondern zugleich das eigenständige Arbeiten in Gruppen. Ist ein Beitrag eingesprochen, wird er zusammen gehört, dann gibt es eine Auswertung im Team. Neben den Tonspuren soll es passende QR-Codes geben, mit denen später die Informationen der Schüler zu den einzelnen Gebäuden abgehört werden können. Ebenso braucht es noch einen Flyer. Backhaus lobt, dass das Projekt fächerübergreifend ist. Im Kunstunterricht haben die Schüler Bilder einer mittelalterlichen Stadt gezeichnet, in Musik wird geübt, mit einem Xylofon zu spielen. Orte wie die Georgenkirche, der Markt, die Predigerkirche, die Stadtmauer – werden in den Audiobeiträgen eine Rolle spielen. Ende März will Christian Beck mit den Aufnahmen fertig sein. Wichtig ist ihm, dass die Kinder auf etwas stolz sein können, was sie selbst geschaffen haben. Annette Backhaus und Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) wollen das Projekt gern begleiten. Überlegt wird, über den Bildungsfond der Stadt Gelder zu beantragen, um den Audioflyer, dessen Erstellung Geld kosten wird, mit zu finanzieren.