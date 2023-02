Auf aktiven Pfoten bleibt Herrchens Liebling gesund

Eisenach. Der 23-jährige Eisenacher Hundefreund Benjamin Heß unterstützt gehbeinträchtigte Senioren beim Ausführen ihrer Hunde.

Hunde lieben viel Bewegung, Auslauf, Schnüffel- und Markierungstouren, aber auch vom Herrchen gestellte Aufgaben. Unterfordert geht Herrchens Liebling sprichwörtlich vor die Hunde. Besonders die Retriever mögen täglich ausreichende Beschäftigung und forderndes Training. Fehlt dies, werden Vierbeiner ungehorsam, unleidlich, schnappen, beißen, machen Blödsinn oder zerlegen mitunter die Wohnung. Das Alleinsein haben Bellos bereits nach vier Stunden gehörig satt. Besonders berufstätige Hundebesitzer und gesundheitlich eingeschränkte Senioren fällt es schwer, dem Bewegungsdrang des Lieblings nachzukommen.

Benjamin Heß ist derzeit in der Berufsausbildung. Seine Freizeit gehört dem Service „Ben‘s Aktive Pfoten“, bei dem Hunde entsprechend ihrer Natur ausgelastet werden. Foto: Norman Meißner

„Immer wieder sehe ich viele Kleinanzeigen in Netz, in denen dringend eine Hundebetreuung gesucht wird“, spricht Benjamin Heß über den ausschlaggebenden Grund, in der Freizeit seine Dienste als Hundeführer anzubieten. Gerade mobilitätseingeschränkten Senioren oder Berufstätigen im Spätschicht-Rhythmus möchte er seinen nachmittäglichen Service des Gassigehens anbieten. Er denkt aber auch an Hundebesitzer, die bei Wochenendausflügen ihre Lieblinge nicht mitnehmen können. „Ich arbeite gerne draußen mit Menschen sowie Tieren und da habe ich es mir zur Herzensangelegenheit gemacht, Hundebesitzer im Alltag zu unterstützen“, äußert sich Benjamin Heß zu seinen Beweggründen. Erst sein Auszug aus der engen, elterlichen Wohnung erlaubt es ihm, einen eigenen Hund zu halten.

Seine Betreuung zielt nicht auf die angeleinte Runde um den Block ab. Der Eisenacher setzt auf Leckerliesuche, Apportierspiele und kleine Impulstrainings in der Natur sowie auf Agility, ein Hundesport, bei der Bellos einen aus mehreren Hindernissen bestehenden Parcours in bestimmter Reihenfolge meistern. Eine Kooperation mit dem Verein Hundefreilauf Eisenach ist angedacht. Damit er die Hunde aktiv auslasten kann, beschränkt sich Benjamin Heß auf maximal zwei Hunde pro Tour, die ein oder zwei Stunden dauern.

Vormittagsrunden mit Hunden sind nicht möglich, da geht der junge Mann seiner beruflichen Ausbildung nach. „Seit Januar lerne ich im Berufsförderwerk Eisenach Bürokaufmann im E-Business – das dauert noch bis April 2024“, erzählt der 23-jährige Hundefreund. Für mehr Flexibilität startet er jetzt auch die Führerscheinausbildung. Anfang September beginnt das Herrchen des Golden Retrievers „Lio“ die Hundetrainerausbildung in der Landeshauptstadt Erfurt. „Das dauert anderthalb Jahre und damit erfülle ich Paragraf 11 des Tierschutzgesetzes“, denkt Benjamin Heß schon heute daran, seinen Service „Ben‘s Aktive Pfoten“ später eventuell hauptberuflich anzubieten. Dieser Paragraf fordert, dass Menschen, die beruflich mit Tieren umgehen, eine behördliche Erlaubnis für diese Tätigkeit benötigen. Diese erteilt das Veterinäramt nur bei entsprechender Qualifikation. „Dann darf ich als Hundetrainer arbeiten“, ist seine Vorfreude schon heute auf das Erreichen dieses Abschlusses groß. Zudem besuchte der 23-jährige Hundefreund, der eine eigene Internetpräsentation erstellte, in den zurückliegenden Monaten bereits verschiedene Seminare zu den Themenbereichen Buchhaltung, Akquise oder Steuerrecht.