Auf den Spuren von Goethe und Beethoven

Eisenach. Goethe-Gesellschaft Eisenach lädt zum Vortrag über zwei eindrucksvolle Künstler.

„Gebändigt? Ungebändigt?“, so lautet das Vortragsmotto, mit dem Arnold Pistiak aus Potsdam am Mittwoch, 5. Juli, ab 19.30 Uhr in der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ Eisenach, Kurstraße 1, das Verhältnis von Ludwig van Beethoven zu Johann Wolfgang von Goethe beleuchten wird. Beethoven und Goethe – beide lebten in der Zeit der Französischen Revolution, nahmen voneinander Notiz, sprachen miteinander, respektierten sich. Aber: „Beethoven ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit“, bemerkte der eine, „Goethe behagt die Hofluft zu sehr, mehr als einem Dichter ziemt“, notierte der andere.

Die im Jahresprogramm für den 5. Juli vorgesehene Veranstaltung „Heiteres, Besinnliches, Literarisches“ fällt für den nachgeholten Vortrag aus.