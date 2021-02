Auf gute Nachbarschaft

Wer nicht fahren oder arbeiten musste, hatte Glück und konnte die weiße Pracht am Sonntag wenigstens richtig genießen. So sah man neben Streufahrzeugen auf den Straßen und eifrigen Schneeschippern vor den Häusern und Garagen viele Kinder auf Schlitten oder Erwachsene auf Skiern. Am Morgen mussten die meisten Menschen dennoch erstmal Schnee schieben.

Vor meiner Haustür hatte das große Winterdienst-Auto offenbar vergessen, dass es den Weg hoch zum Schlossberg durchaus weitere Häuser und damit Besitzer samt Autos gibt. Hoch und mehrere Meter breit türmte sich am Eingang nahe der Roesehalle der Schneeberg, den die Nachbarn gemeinsam – natürlich coronakonform – wieder aus dem Weg räumen mussten.

Da sieht man wieder, was gute Nachbarschaft ausmacht. Jeder packt mit an oder stellt Schneeschieber zur Verfügung. Denn wer hätte gedacht, dass es nach Jahren noch mal so viel Winterweiß gibt? Hilfe bekam auch Eisenachs Wetterfrosch am Ramsberg samt seiner älteren Nachbarschaft. Das Wegräumen von Schneebergen ist für manchen Senior eine schwere Arbeit. Die Betagteren konnten sich aber auf junge Nachbarn verlassen, die mehr Wege freischaufelten, als sie gemusst hätten. Es werden nicht die Einzigen gewesen sein. Schöne Gesten in dieser Zeit!