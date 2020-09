Auf Wanderschaft durch halb Europa

Die Polsterin aus Niedersachsen auf der Walz. Was sie erzählte, war so beeindruckend, dass die Autorin dieser Kolumne glatt vergaß, sie nach dem Namen zu fragen.

Auf dem Parkplatz vorm Creuzburger Supermarkt war sie auffällig wie ein bunter Hund. Rot-schwarzer Zunftanzug mit großen Perlmuttknöpfen, schwarzer Hut, unter dem rotblondes Haar hervorquoll, und über der Schulter kleines Gepäck. In ihm erahnte ich jedoch spannende Geschichten von wandernden Zünften, sogenannten Tippelbrüdern – oder -schwestern wie in diesem Fall – und lag damit nicht falsch. Auf der kurzen Strecke, auf der wir die junge Frau bis zu ihrem nächsten Ziel in unserem Auto mitnahmen, erfuhren wir erstaunlich viel über eine Tradition.