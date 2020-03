Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufs Kissen gekommen

In der Theaterjugendszene der Stadt Eisenach steht im Juli eine Premiere an. Zum ersten Mal wird dann der vor gut fünf Monaten gegründete Theaterjugendclub auf großer Bühne sein erstes Stück „Frei(t)räume“ aufführen. Regisseur ist der freie Schauspieler, Regisseur und Theaterpädagoge Christian Mark. Der Gothaer hatte im freien Theater am Markt (TAM) bereits einige Gastspiele, darunter in „Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“ gehabt, nun inszeniert er mit Beate Göbel das erste Stück des Kooperationsprojekts, welches das TAM und das Landestheater Eisenach im vorigen Jahr gemeinsam aus der Taufe hoben.

„Frei(t)räume“ ist ein Jugendstück von Jonas Schütte. Im Mittelpunkt steht eine Party, auf der sich junge Leute treffen, bei einem großen Saufspiel aus Sozialstudie und Selbstversuch. Das Stück zeige einen holzschnittartigen Einblick in die Jugend von heute, erklärt Mark.

Für das Bühnenbild sucht der Jugendclub dringend Kissen in allen Größen, Formen, Stoffen oder Farben. Ob kribbelbunt, schlicht schwarz, ob Sitz- oder Nackenkissen. Wer also Kissen übrig hat, kann sie beim TAM vorbeibringen. Es können wirklich viele sein, sagt Mark. „Sie sollen weniger Leihgabe als Geschenk sein“, so der Regisseur, der die Kissen nicht nur auf der Bühne arrangieren will, sondern diese auch den Darstellern beim szenischen Spiel an die Hand geben wird.

Das Stück soll am 9. Juli Premiere im Landestheater Eisenach feiern, berichtet Isabelle Küster, Dramaturgin im Theater. Drei Vorstellungen sind geplant. Es ist ein Pilotprojekt beider Bühnen, das durch die neue gute Zusammenarbeit beider Häuser entstanden ist. Derzeit sind 16 Jugendliche im Alter von 14 bis 22 Jahren Mitglied.

Anfangs sollte der neue Jugendclub eigentlich „Romeo und Julia“ aufführen. Doch damit konnten sich die Jugendlichen nicht anfreunden. Dann fand Mark das Stück „Frei(t)räume“.

Kissenabgabe im TAM, Goldschmiedenstraße 12, Montag bis Mittwoch, 9 bis 12 Uhr, oder Mittwoch, 15 bis 17 Uhr, außerdem nach Vereinbarung; Anmeldungen über E-Mail fsj@theaterammarkt.de