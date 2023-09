Ausnahmezustand in Untersuhl

Untersuhl. Eines der größte Kirmesfeste der Region startet am Donnerstagabend.

Mit dem Ausgraben der Kirmes unter der Linde startet am Donnerstag, 18 Uhr, eine der größten, wenn nicht die größte Kirmes der Region: Untersuhl. Bis zur Beerdigung am Montagabend erwartet die Gäste ein großes Programm, das vom zweitägigen Umspielen, Fackelumzug, Tanzveranstaltungen bis zu Kinderkirmes, Showeinlagen der Kirmesgesellschaft, Umzug am Sonntag 14 Uhr und dem berühmt-berüchtigten Montags-Frühschoppen mit Spielen für Groß und Klein reicht. Die Bands TRPZ (Freitag) und der Aalbachtal-Express (Samstag) zocken am Abend im Festzelt, das Eisenbahner Blasorchester und die Steiger-Alm-Buam zu den Frühschoppen am Samstag beziehungsweise Sonntag. Der Festplatz hält Fahrgeschäfte und Buden bereit.