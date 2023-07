In der Nikolaikirche in Eisenach ist aktuell eine Ausstellung „Was bleibt?“ zu sehen.

Ausstellung in Eisenach: Was nach dem Tod bleibt

Eisenach. In der Eisenacher Nikolaikirche ist die Ausstellung „Was bleibt?“ zu sehen. Ergänzend werden verschiedene Veranstaltungen angeboten, zum Beispiel am 11. Juli zur Patientenverfügung.

In der Eisenacher Nikolaikirche ist noch bis zum 23. Juli die Ausstellung „Was bleibt?“ zu sehen. Es geht ums Sterben und die Frage, was bleibt und bleiben soll. Das Leitmotiv der Exposition ist die „Schatzkiste des Lebens“. Verschiedene Menschen stellen ihre Lebensschätze vor. Den Beispielen folgend, sind Besucherinnen und Besucher eingeladen, ihre Schatzkiste des Lebens symbolisch oder gedanklich zu öffnen. Darüber hinaus wird die Ausstellung mit begleitenden Veranstaltungen ergänzt.

Der nächste Vortrag findet am Dienstag, 11. Juli, 17 Uhr, in der Nikolaikirche statt. Susanne Krebs von der Hospizgruppe Eisenach spricht zum Thema „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht verantwortungsvoll im Voraus planen“. Anschließend besteht laut der Organisatoren die Möglichkeit zur individuellen Beratung durch Selina Schmidt, Beraterin zur gesundheitlichen Versorgungsplanung.

Am Donnerstag, 13. Juli, wird um 17 Uhr zu einer Gesprächsrunde eingeladen, die sich der Frage widmet: Was zählt am Lebensende wirklich? Zu Gast ist Christian Korff, Vorsitzender des Vereins Helping Angels Gotha, der Wünsche von schwerkranken Menschen erfüllt.