Ulrike Quentel (rechts) ist städtische Gleichstellungsbeauftragte in Eisenach.

Eisenach. Schau in Volkshochschule erinnert an einige der Frauen, die in der Weimarer Republik Politik machten.

Ausstellung in Eisenach zum Frauenwahlrecht

Vor 100 Jahren durften Frauen das erste Mal in der Geschichte Deutschlands wählen beziehungsweise gewählt werden. Die ersten Parlamentarierinnen in den Thüringer kommunalen Parlamenten sind seit dieser Zeit oft in Vergessenheit geraten.

Dies möchte die Ausstellung „Nur hundert Jahre – die Aktualität von Frauenwahlrecht und Frauenpolitik“ ändern, die am Donnerstag, 8. Oktober, 18 Uhr, im Erdgeschoss der Volkshochschule (VHS) eröffnet wird. In Kurzbiografien werden laut Ankündigung einige weibliche Abgeordnete aus Eisenach und Gotha vorgestellt, die überregional wirkten und beispielhaft für die Thüringer Frauenbewegung der Weimarer Republik sind. Die Ausstellung in Eisenach wurde maßgeblich unterstützt von Gleichstellungsbeauftragter Ulrike Quentel und VHS-Chef Martin Scholz.