Ausstellung in Eisenach zur jüdischen Arbeiterbewegung in Thüringen

Eisenach. Die Eröffnung findet am 30. Juni in der Gedenkstätte „Goldener Löwe“ statt.

„Jüdinnen und Juden in der Arbeiterbewegung Thüringens“ heißt die Ausstellung, die am Mittwoch, 30. Juni, in der Gedenkstätte „Goldener Löwe“ in Eisenach eröffnet wird. Dazu lädt Michael Klostermann, Vorsitzender der August-Bebel-Gesellschaft, ein. Die Ausstellung umfasst Biografien von Politikerinnen und Politikern mit jüdischen Wurzeln, die in Thüringen wirkten. Dabei werden die Vielfalt ihres Engagements und die Probleme, vor denen sie standen, deutlich.