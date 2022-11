Ausstellung zeigt „Engel und Co.“ in Treffurt

Treffurt. Sonderöffnung am 3. Dezember für die Ausstellung

„Sterne, Engel und Co“ gehören natürlich zur besinnlichen, märchenhaften Weihnachtszeit. Daher hat der Heimatverein Treffurt auch seine Adventsausstellung so benannt. Dies ist bereits in der Stadtbibliothek Treffurt zu sehen. Da gibt es Weihnachtliches aus Alt, Neu und Natur von kreativen Frauen aus Treffurt und Umgebung. Nun lockt noch eine Sonderöffnung am Samstag, 3. Dezember, von 13 bis 17 Uhr mit Kaffee und Kuchen Zudem verspricht der Heimatverein allen kleinen Besucher noch eine kleine Überraschung. Ansonsten ist die Ausstellung noch bis 16. Dezember zu den Öffnungszeiten der Bibliothek geöffnet.