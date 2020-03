Franziska Klemm vom Wartburg-Radio gewann in der Kategorie Audio den 1. Preis beim Deutschen Bürgermedienpreis mit ihrer Reportage "Bäume am Limit - eine Bestandsaufnahme".

Eisenach. Franziska Klemm vom Wartburg-Radio ist für ihre Reportage über Baumsterben in der Region ausgezeichnet worden. Sie erhielt den Bürgermedienpreis.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auszeichnung für Wartburg-Radio

Franziska Klemm vom Wartburg-Radio 96,5 hat kürzlich in Hamburg den mit 500 Euro dotierten ersten Preis beim Deutschen Bürgermedienpreis in der Kategorie Audio gewonnen.

Mit ihrem Beitrag „Bäume am Limit – eine Bestandsaufnahme“ konnte sie die Jury überzeugen. In der Reportage kommen Forstexperten und Bürger aus der Wartburgregion zu Wort. Sie berichten vom Klimawandel vor der eigenen Haustür und dem damit einhergehenden Baumsterben.

Der preisgekrönte Beitrag wird noch einmal am Donnerstag, 5. März, um 16 Uhr, auf UKW 96,5 oder via Stream auf www.wartburgradio.com ausgestrahlt. Außerdem ist er ab dann in der Audiothek auf der Radio-Website abrufbar.

Der Deutsche Bürgermedienpreis ehrt kreative Film- und Radiomacher/innen und würdigt herausragende Video- und Audioproduktionen, die im Kontext nicht-kommerzieller Bürgermedien entstanden sind. Mit dem Preis wird das Engagement in der audiovisuellen Produktion und Berichterstattung zu lokalen, regionalen und globalen gesellschaftlich relevanten Themen ausgezeichnet. Eine Fachjury vergibt Preise in den Kategorien Video und Audio.