Auto brennt in Eisenach

Eisenach. In Eisenach ist am Freitag ein Auto in Flammen aufgegangen. Der 19-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Am heutigen Freitagmorgen kam es in der Langensalzaer Straße zu einem Fahrzeugbrand. Der 19-jähriger Fahrer hielt sein Auto an und stieg aus seinem Fahrzeug aus, als dieses anfing zu brennen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Die Langensalzaer Straße war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.