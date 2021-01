Ein 64-Jähriger befuhr am Samstag mit seinem Pkw Mitsubishi gegen 12.45 Uhr die B19 aus Richtung Hohe Sonne kommend in Richtung Eisenach. In einer Rechtskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass es von der Fahrbahn abkam und auf die Seite kippte. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.