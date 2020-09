Autofahrer auf L 1016 kollidiert – Auseinandersetzung eskaliert: 38-Jähriger verletzt

Am Mittwochnachmittag sind auf der Landstraße 1016 zwischen Hallungen und Langula zwei Autofahrer kollidiert und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 22-Jähriger mit seinem Golf versucht, eine 34-jährige Autofahrerin zu überholen, als diese mit ihrem Skoda samt Wohnwagengespann ausscherte.

Beide Fahrzeuge kollidierten und die Fahrer kamen verletzt ins Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ermittelt die Polizei aktuell. An der Unfallstelle kam es über 1,5 Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

Auseinandersetzung eskaliert: 38-Jähriger verletzt

Auf einem Grundstück an der Goldschmiedenstraße in Eisenach ist am Mittwochabend ein Mann von einem 20- und einem 23-Jährigen verletzt worden. Es sei gegen 18.30 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den dreien gekommen, als die beiden Männer den 38 Jahre alten Mann plötzlich mit Gegenständen beworfen hätten. Er wurde dabei leicht verletzt.

Anschließen waren die Täter laut Polizeiangaben geflohen. Dabei hatte sich der 20-Jährige oberflächliche Verletzungen am Kopf zugezogen. Die Polizei konnte den 20- und den 23-Jährigen aufgreifen und stellten fest, dass beide Männer unter dem Einfluss von Rauschmitteln standen.

Die beiden wurden in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird nun ermittelt.

