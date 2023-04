Autofahrer fährt unter Drogen in Gegenverkehr und verletzt zwei Frauen schwer

Der BMW-Fahrer war auf der Straße zwischen Eisenach und Wutha-Farnroda auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ein 22-Jähriger befuhr am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr mit seinem BMW die Ortsverbindungsstraße zwischen Eisenach und Wutha-Farnroda. Auf der Strecke kam der BMW-Fahrer in einer Linkskurve nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Suzuki.

Die 59-jährige Fahrerin und die 16-jährige Beifahrerin im Suzuki wurden schwer verletzt und später mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Ein Drogenvortest verlief positiv auf mehrere Rauschmittel. Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppdiensten geborgen. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Ortsverbindungsstraße war für eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Vier Pkw beschädigt

Unbekannte beschädigten in der Nacht vom Freitag zum Samstag vier parkende Pkw in der Innenstadt von Eisenach. Im Rot-Kreuz-Weg standen drei weiße Opel, in der Straße Fischerstadt ein schwarzer Peugeot, welche durch den oder die Täter beschädigt wurden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 3500 Euro. Zeugen können sich unter Telefon 03691/261124 melden.

