Polizeibeamte haben am Montag gegen 6.20 Uhr einen 37-jährigen Opel-Fahrer in der Stedtfelder Straße in Eisenach kontrolliert, weil der Verdacht bestanden hat, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer gesessen hat.

Der Drogentest ergab Hinweise auf den Konsum von Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Im Anschluss wurde zu Beweiszwecken eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Polizisten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 37-Jährigen ein.