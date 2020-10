Automobilbautradition findet nun mit erstem Opel Fortsetzung

Die Ankündigung zu Jahresbeginn, dass Thüringens Landesregierung Dienstfahrzeuge der Polizei ausmustert, lässt den Geschäftsführer des Vereins „Automobilbau – Museum – Eisenach“ (AME) aufhorchen. Reinhard Schäfer weiß als Eisenacher Opel-Mitarbeiter, dass genau diese zweitürigen Fahrzeuge der Modellreihe Corsa D im Eisenacher Werk entstanden. „Da habe ich mir gedacht, so eins brauchen wir“, erzählt am Mittwoch der AME-Geschäftsführer, den dieser Tage die Vereinsmitglieder erneut als stellvertretenden Vereinsvorsitzenden bestätigen. Zu der Fahrzeugsammlung, die mit Exemplaren alter Dixis beginnt und weiter über viele Vertreter der Produktionsepochen von BMW, EMW-Awtowelo und IFA Wartburg reicht, gehört nun auch der allererste Opel. Das 80-PS-starke Auto mit einem 1,2 Liter-Motor liefert das Eisenacher Werk 2009 als weißes Auto aus. Der Eco-Tec-Motor ist damals die kleinste Motorisierung in diesem Modell. Im Nachgang verwandelt eine Spezialfirma den Corsa mit entsprechender Ausrüstungstechnik und Folienbeklebung zu einem echten Polizeifahrzeug um.

Bereits im Januar schreibt Reinhard Schäfer Thüringens Innenminister Georg Maier mit entsprechender Bitte an und nach coronabedingter Verzögerung kann er am Mittwoch beim Fuhrparkleiter der Landespolizei einen Streifenwagen „Made in Eisenach“ kostenfrei für die Traditionspflege des Automobilbaus im Westen Thüringens abholen. Nach einem Wartburg 353 der Volkspolizei, Baujahr 1982, ist der Corsa der zweite Funkstreifenwagen im AME-Fundus.

„Das Auto ist für unsere Traditionspflege wichtig, da es über das Band der Montagehalle im AWE-Neubaustandort des Wartburgs Eisenach-West im Gries gelaufen ist“, betont der Vizevorsitzende. Er freut sich, dass mit dem Polizei-Corsa nun auch die inzwischen 30-jähirge Ära von Opel in Eisenach Würdigung erfährt. „Der Corsa D ist die meist produzierte Baureihe von Opel in Eisenach“, erklärt der Opel-Experte. Zwischen den Jahren 2006 und 2014 stellen Eisenachs Opelaner weit über eine Millionen Fahrzeugen dieses Modells her. Dennoch gibt es Stimmen im Verein, die die Opel-Ära für Eisenachs mehr als 120-jährige Automobilbaugeschichte als noch etwas zu jung einstufen. „Viele Wartburgwerker sind nach der Wende zu Opel gegangen“, wirbt der Vereinsgeschäftsführer, der selbst dazu zählt.

Der in Eisenach gebaute Corsa D, Baujahr 2009, ist der zweite Streifenwagen nach einem Wartburg 353, Baujahr 1982. Er kommt aus dem Bestand vom Fuhrpark der Landespolizei. IDie Schenkung des Freistaats dient für die Traditionspflege des Automobilbau in Eisenach. Der Corsa mit einem 1,2 Liter 80 PS Motor hat 60.800 Kilometer runter. Foto: Norman Meißner

Der Fuhrparkleiter der Polizei, der extra ein Fahrzeug in hervorragenden Zustand und absoluter Originalgetreue herausgesucht hat, freut sich, dass das Auto in Eisenach einen guten Platz bekommt und natürlich auch auf seinen baldigen Besuch im Vereinsdomizil „Ostkantine“. Den Streifenwagen, der 60.800 Kilometer in Diensten der Thüringer Polizei fährt, steuert ein Kontaktbereichsbeamter im Herzen der Landeshauptstadt über viele Jahre.

Für das Auto interessierte sich Reinhard Schäfer aufgrund der besonderen Ausstattung, aber auch aufgrund der kostenfreien Überlassung durch den Freistaat. Große Summen können die Automobilbaufreunde für neue Exponate schwerlich aufbringen. „Bei Kindern kann man immer mit einem Polizeiauto punkten“, denkt er beispielsweise an Vereinsfeste, „und heute 15-jährige Jugendliche sind damit aufgewachsen, haben die Fahrzeuge der Kontaktbereichsbeamten auf den Straßen erlebt und damit eher eine Beziehung als zum Wartburg.“