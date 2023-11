Automobile Welt Eisenach präsentiert: „Im Rausch der Neuen Zeit“

Im Erhardt-Saal des Museums Automobile Welt Eisenach wird am Dienstag Theater gespielt.

Eisenach. Tourneetheater des Vereins Weimarer Republik ist am Dienstag zu Gast in der Wartburgstadt.

Am Dienstag, dem 21. November, 18 Uhr, lädt der Verein Weimarer Republik in Kooperation mit der August-Bebel-Gesellschaft zur Aufführung des Theaterstücks „Im Rausch der Neuen Zeit“ in den Erhardt-Saal der Automobile Welt Eisenach, Friedrich-Naumann-Straße 10, ein.

Das Stück erzählt von zwei Menschen am Dreh- und Angelpunkt ihrer Epoche. Lukas Krautkrämer und Franz Wiesel sind ein Talkshowmoderator und ein Journalist inmitten der Weimarer Republik. Der eine lebt im medial überhitzten 21. Jahrhundert, der andere in den gesellschaftlich und politisch aufreibenden Verhältnissen der 1920er-Jahre. Was sie verbindet, ist der Umbruch. Ein Fieber, ein Strudel, aus dem es kein Entrinnen gibt.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.