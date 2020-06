Hötzelsroda/Berka/Meiningen. Die Polizei hat es am Dienstag mit mehreren Parkplatzremplern zu tun bekommen. In allen Fällen machten sich die Verursacher aus dem Staub, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Autos auf Parkplätzen beschädigt und aus dem Staub gemacht

Ein Unbekannter hat Dienstagnachmittag einen schwarzen Citroen Picasso, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Straße Neue Wiese in Hötzelsroda abgestellt war, beschädigt. Er verließ den Unfallort, ohne die Polizei zu informieren.

Auf der Beifahrerseite entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Informationen zum Täter und dessen Fahrzeug geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691/261124 entgegengenommen.

Schwarzer Audi A2 beschädigt

Vom nächsten Unfallverursacher fehlt ebenfalls jede Spur. Der oder die Unbekannte beschädigte am Montagabend einen schwarzen Audi A2, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Werrastraße in Berka abgestellt war. Auch er machte sich aus dem Staub, ohne sich bei der Polizei zu melden.

Nun werden Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben oder Informationen zum Täter und dessen Fahrzeug geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691/261124 entgegengenommen.

Parkplatzrempler in Meiningen

Zum Dritten: Ein Auto, das am Montag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Leipziger Straße in Meiningen abgestellt war, wies ebenfalls Beschädigungen auf. Der Schuldige fuhr einfach davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693/591-0 entgegen.

