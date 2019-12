Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autozug mit Grandlands rollt aus Eisenach Richtung Italien

Weil es auf der Straße über den Brenner nach Italien im Winter Probleme geben kann, ging am Samstag von Eisenach aus der erste mit Modellen des in Eisenach gefertigten Opel Grandland gen Italien. Der Autozug wurde bei der Hörseltalbahn geladen. Das ist eine einmalige Sache. Autos in andere Länder und die meisten Teile werden nach wie vor auf der Straße transportiert.