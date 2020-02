awe auf der Bremer Messe dabei

Auch in diesem Jahr war das Eisenacher Automobilmuseum wieder auf der Bremen-Classic-Motorshow präsent. Die Bremer Oldtimermesse eröffnet traditionell die Saison der Classic-Fachmessen und zieht jährlich über 45.000 Besucher an.

In acht Messehallen stellten an 650 Ständen Händler, Dienstleister und Clubs aus verschiedenen Ländern die Angebote für Oldtimerliebhaber, Sammler und Fans vor. In der schon jahrelang bestehenden Zusammenarbeit mit der Deutschen Museumsstraße für Auto- und Technikmuseen konnte wieder an deren Gemeinschaftsstand Flyer und Infomaterial für das Eisenacher Automobilmuseum verteilt werden.

Durch die in Eisenach noch laufende Sonderausstellung „70 Jahre BMW/EMW 340“ wurde auch durch Museumschef Matthias Doht in diesem Jahr zusätzlich auch auf dem Stand des BMW-Clubs Mobile-Classic für den Besuch des Museums der Automobilen Welt in Eisenach geworben.