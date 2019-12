Azubi-Ticket gilt im Wartburgkreis auch für Cantus-Bahn

In der letzten Sitzung des Fahrgastbeirates Wartburgkreis und Stadt Eisenach wurde gemeinsam mit den Vertretern von Stadt Eisenach und Wartburgkreis, dem Vertreter der Konzessionäre und dem Vorstand von Wartburgmobil über den anspruchsvollen Fahrplanwechsel im Mai/Juni 2019 und den Erfahrungen des neuen Busfahrplans gesprochen.

„Es war der größte Fahrplanwechsel in unserer Region seit dem Ende der Straßenbahn 1975. So eine große Umstellung benötigt einfach Zeit, um auch in der Bevölkerung angenommen zu werden. Die Planänderungen mit der Umstellung auf ein Taktsystem waren aber notwendig“, beschreibt der Sprecher des Gremiums, Frank Rothe.

Debatte über Bussefür die Schüler

Die Probleme im Schülerverkehr seien auch thematisiert worden. Nach Aussagen in der Sitzung hätten die Busunternehmen mit den Schulen gesprochen und nach Lösungen gesucht. „Die Schulbusse sind im Taktverkehr eingebunden. Natürlich könnte man auch mehr Busfahrten anbieten, aber hierzu benötigt man auch mehr finanzielle Ausstattung. Hier sind klar der Bund und die Länder gefordert. Wer eine Klimawende und eine höhere Nutzung des ÖPNV will, muss dies auch ausreichend finanzieren“, meint Rothe.

„Wir sind mit dem ÖPNV auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel“, so das Resümee der anwesenden Beiratsmitglieder. Zum internationalen Fahrplanwechsel am 15. Dezember seien weitere Verbesserungen umgesetzt worden. Zu nennen wären der Feldatalexpress zwischen Bad Salzungen und Kaltennordheim, die Einführung des Solewelt-Express mit einem neuen Kombiangebot Solewelt/Gradierwerk Bad Salzungen und die neue Stadtbuslinie 12 in Eisenach zum Eichrodter Weg.

Im westlichen KreisAzubis gleichgestellt

Daneben gab es weitere Verbesserungen in der Region. Ab dem 1. Januar 2020 ist das Azubi-Ticket Thüringen auch bei der Cantus-Bahn RB 6 im Abschnitt Eisenach – Gerstungen gültig. Hier hat der Fahrgastbeirat lange darauf hingewirkt, dass die Lehrlinge im westlichen Kreisgebiet nicht mehr benachteiligt werden.