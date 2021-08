B88 in Seebach voll gesperrt

Seebach. Wie sie trotz Vollsperrung der B88 durch und nach Seebach kommen.

Von Montag, 6. September, ab 7.15 Uhr wohl bis Donnerstag, 9. September um 16 Uhr wird die B 88 (Neue Straße) in Seebach in Höhe altes Uhrenwerk wegen Straßenarbeiten voll gesperrt, so das Landratsamt. Die Umleitung in Richtung Schwarzhausen erfolgt über Hauptstraße und FER – Neue Straße und in Richtung Eisenach über Hauptstraße. Der Bus verkehrt an der Haltestelle Neue Straße bis Montag 7.15 Uhr und dann von der Ersatzhaltestelle Wendestelle. Der Firmenparkplatz DMG Mori ist aus Richtung Osten anzufahren.