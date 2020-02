Bach macht’s möglich – Orgelklänge auf dem Festzug

Der Klimawandel beschäftigt auch die Sommergewinnszunft. Sichtbar werde der ja auch vor der eigenen Haustür, meint Zunftmeister Torsten Daut und verweist auf die Situation des Waldes um die Wartburg. So wird der Thüringer Wald in diesem Jahr beim Festzug zum Sommergewinn thematisiert. Den wirklich gelungenen Wagen haben die Bürger für Eisenach gestaltet. Dazu kommen neue Laufgruppen, die zum Beispiel ausgewachsene Tiere des Thüringer Waldes darstellen. „Ja, auch ein Wolf wird dabei sein“, bestätigt Daut. Die Integration des Waldthemas führt zum Aus des Iglu-Wagens, aber der ist ja in Zeiten des kaum vorhandenen Schneefalls ohnehin nicht mehr zeitgemäß.

Der Klimawandel an sich ist aber gar nicht das Motto, welches die Zunft für den diesjährigen Festzug erwählt hat. Das lautet „Wir feiern Bachs Geburtstag“. Und passt sehr gut, da der Umzug am 21. März ab 14 Uhr durch die Stadt führt und Eisenach ohnehin an diesem Tag immer den Geburtstag von Johann Sebastian Bach feiert, dieses Jahr sogar den 335. Thematisch widmen sich die Mottowagen vor allem Bachs zehnjähriger Eisenacher Zeit.

Sieben Wagen wird es rund um Bach geben, zu sehen sein werden Bachs Taufe in der Georgenkirche, seine Geburt in der Wohnstube, das Bachdenkmal, aber auch ein großer Bach-Kopf, der extra mit Hilfe eines 3-D-Drucks aus Styropor gefräst wird. Auch die Blütenfrauen sind beteiligt und drehen die passenden Blüten für die Perücke des bedeutenden Eisenacher Sohns. Claus-Peter-Senf indes baut an dem Nachbau der Orgel der Georgenkirche.

Torsten Daut hat hier gleich eine weitere Neuigkeit zu verkünden – vom Wagen wird während des Umzugs echt gespielt. Der Kantor an der Orgel ist auch gefunden – es ist Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner höchstpersönlich. Auf einem Wagen wird zudem der Posaunenchor neben den zehn Musikgruppen, die ohnehin im Festzug mitlaufen, die ein oder andere musikalische Einlage geben.

Mathias Wolfgramm präsentiert die neue Sonnenscheibe, die künftig neben dem Feuerrad die Germanen beim Festzug begleiten wird. In den nächsten Wochen wird sie noch gestaltet von einem Graffitikünstler. Foto: Katja Schmidberger

Seit Anfang November 2019 sind die Zunft-Mitglieder und ihre Helfer jede Woche von Montag bis Freitag ab 19 Uhr im Zunfthaus in der Gargasse anzutreffen. Mit den Vorbereitungen liegt man im Zeitplan. Das schöne Wetter aus dem letzten Jahr hat nur wenigen Blüten geschadet. Eine weitere Neuerung, verrät Daut-Stellvertreter Mathias Wolfgramm. Es wird eine Sonnenscheibe sein, die gerade neu gestaltet wird und in der Gruppe der Germanen am 21. März zu sehen ist. Das gute Feuerrad bleibt aber, so Wolfgramm.

Die Vorabende, die Kommersche, finden am Freitag, 13., und Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle statt. Der Samstag sei seit Wochen ausverkauft, erzählt Torsten Daut. Für den Freitag gibt es noch Karten in der Tourist-Information. Neben bekannten Akteuren ist neu dabei die Akrobatengruppe Firelights. Die derzeitige politische Lage bereitet aber den Originalen Schorsch (Torsten Daut) und Hermine (Heike Apel) aktuell so manche Schwierigkeiten, da sich die Nachrichtenlage ja täglich ändert, irgendwann ihr Stiegker Blick auf das politische Thüringen aber noch einstudiert werden muss.

Zum ersten Mal wird beim Kommersch das neue Eisenacher Kellerbier vom Fass ausgeschenkt. „Das Eisenacher Zwickl“ feiert Genuss-Premiere auf den Vorabenden.

Die diesjährigen Ausstellung in der Foyer-Galerie der Wartburg-Sparkasse zeigt ab 16. März teils historische, teils aktuelle Entwürfe von Festwagen von Malern wie Paul Hempe, Heinrich Arnold, Hans Neuendorf, Karl-Heinz Fink und Klaus-Dieter Hirschi. Damit gewährt die Zunft einen Einblick in ihr Archiv, in dem auch solche Entwürfe lagern, nach denen die Festwagen seinerzeit entstanden.