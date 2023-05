Pascal von Wroblewski und Band gastieren mit ihrem Programm „Bach zwischen Klassik und Jazz“ in der Alten Mälzerei in Eisenach.

Bach zwischen Klassik und Jazz gibt es in Eisenach

Eisenach. Wie hätte Bach im 21. Jahrhundert geklungen? Die Frage beantworten Pascal von Wroblewski und Band im Eisenacher Jazzkeller.

Im Jazzkeller der Kulturfabrik „Alte Mälzerei“ im Palmental ist am Sonnabend, 6. Mai, 20 Uhr, Bach zwischen Klassik und Jazz zu erleben. Zu Gast ist das Quintett „Die Soultemperierte Vier zu Fünft“. Die Musiker begeben sich auf eine Gratwanderung zwischen Klassik und Moderne, frei von Konventionen, voller Spielfreude und Vergnügen. Pascal von Wroblewski (Gesang), Reinmar Henschke (Piano), Micha Winkler (Trompete, Tuba), Dimitrios Karamintzas (Oboe) und Tobias Unterberg (Cello) imaginieren, wohin Bachs Weg im 21. Jahrhundert hätte. Der Eintritt zum Konzert kostet 20 Euro, ermäßigt fünf Euro (bis 25 Jahre).

Weiter findet in Kooperation zwischen dem Bachhaus und der Lippmann+Rau-Stiftung am Sonntag, 7. Mai, ab 11 Uhr im Bachhaus am Frauenplan eine Matinee mit einem Auszug aus dem Programm „Die Soultemperierte Vier“ im Quartett statt. Die Museumseintrittskarte ist auch Eintrittskarte für das rund 50-minütige Programm.

Bereits die Leihgabe einer Klarinette von Benny Goodman aus dem Bestand des Lippmann+Rau-Musikarchive für einer langfristige Ausstellung im Bachhaus zeigt die enorme Bedeutung des Werkes von Johann Sebastian Bach für die populäre Musik.