Bachfest Eisenach ist wundervolles Pendant zu Bachwochen

So ein Bachfest sei auch was Gutes für die Seele der Menschen, gerade in dieser Zeit, sagt Cornelia Breitsprecher (2. von links) von der Peter-Mädler-Stiftung. Diesfördert seit Beginn wie auch die Sparkassen-Stiftung der Wartburgregion (hier Joachim Preß, 2. von rechts) das Festival unter der Ägide der evangelischen Kirchgemeinde mit dem Intendanten des Bachfestes, Christian Stötzner, und Oberpfarrer Stephan Köhler (links). Die Sparkassenstiftung unterstützt mit 5000 Euro, die Mädler-Stiftung mit 3000 Euro die Veranstaltungsreihe, die noch bis Sonntag geht.