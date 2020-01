Bachhaus Eisenach peilt die 50.000er-Marke an

Eigentlich war es ein recht normales Jahr, das Jahr 2019 im Eisenacher Bachhaus. In nahezu allen Kategorien, in denen das weltweit bekannte Museum für den großen Sohn Eisenachs, Johann Sebastian Bach, statistische Zahlen erhebt, gab es einen leichten Anstieg. Nur bei den Besuchern aus Gruppenreisen gab es, weiß Bachhauschef Jörg Hansen zu berichten, einen Einbruch. Statt 10.740 Besucher, die zumeist mit Bussen anreisen, im Jahr 2018, waren es 2019 nur 7621.

„Das ist ein Trend, der allerdings nicht nur uns trifft, sondern viele andere Museen und touristische Stätten und Touristen-Städte auch“, so Hansen. Dies hätten ihm Touristiker aus Dresden, Gotha oder auch Wittenberg bestätigt. Ebenso seien die ziemlich leeren Hallen bei der Reisemesse in Köln wohl ein Beleg dafür. Statt auf eine „Ich-lerne-den-Osten-kennen“-Rundreise zu gehen, würden viele Besucher eher einmalige Events ansteuern.

Insgesamt zählte das Bachhaus 47.222 Gäste, das sind ziemlich exakt die 3000 weniger im Vergleich zum Vorjahr, die eben durch den Einbruch bei den Gruppenreisen fehlen. Bei den Einzelbesuchern und Familien gab es leichtes Plus, ebenso bei den Konzertbesuchern. Lockte das Bachhaus 2018 noch 1051 Menschen zu musikalischen Events ins Haus waren es 2019 schon 1223.

Bachfest machtsich bemerkbar

„Da macht sich auch das Bachfest bemerkbar. Da waren wir mit drei Konzerten vertreten, alle drei waren sehr gut besucht“, resümiert Hansen. Aber auch dies sei natürlich kein Grund sich zurückzulehnen, sondern Ansporn sich kreativ weiter auf den Weg nach vorn zu machen. Das Interesse und die Verehrung vom großen Musiker Bach sei weiterhin weltweit enorm.

Eine Gruppe der Besucher steht immer besonders im Fokus, nämlich die ausländischen Besucher, die immerhin rund 25 Prozent der Museumsgäste am Frauenplan ausmachen. Im Jahr 2019 lagen diesmal die Holländer mit 1607 Gästen aus diesem Nachbarland rein zahlenmäßig auf Platz 1 der Tabelle. Es folgten die eigentlich sonst immer vorne liegenden US-Amerikaner vor den Japanern. Seit dem Reformationsjahr haben sich die koreanischen Gäste nachhaltig in der Top-5 im Bachhaus festgesetzt, diesmal auf Platz 4. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich die Franzosen und die Chinesen um Platz 5, den am Ende die Europäer mit 609:601 für sich entschieden.

Was die deutschen Besucher angeht, so verteilt sich das meist in etwa in der Reihenfolge der Einwohnerzahlen der Bundesländer. Ausnahme ist natürlich Thüringen. Da liegt der Besucheranteil deutlich höher, als er es nach der Einwohnerzahl sein müsste. Und eine Besonderheit gab es auch noch. Im Herbst kehrte das Bach-Denkmal nach der Restaurierung wieder an seinen Sockel vor dem Bachhaus zurück.

Beim Ausblick geht der Blick von Hansen zunächst in Richtung Bayern. Denn in diesem Jahr sind dort wieder die großen, nur alle zehn Jahre stattfindenden Passions-Festspiele. Die locken immer viele US-Amerikaner anlocken, die dann auch Eisenach mit Wartburg, Bachhaus und Lutherhaus auf dem Besuchszettel stehen haben. „Da werden sich die Amerikaner Platz 1 wohl wieder holen“, so Hansen.

Sommergewinnzum Geburtstag

Und auch ein Eisenacher Großereignis steht in diesem Jahr unter dem Thema „Bach“. Der Sommergewinnszug nämlich, der genau an Bachs 335. Geburtstag (31. März) durch Eisenach führen wird. Mehrere Festwagen werden an den Geburtstag, die Taufe und das Leben des weltbekannten Komponisten in Eisenach erinnern. Der Eisenacher Posaunenchor ist ebenfalls mit dabei. Das Motto des Zuges lautet logischerweise: „Wir feiern Bachs Geburtstag“. Hansen: „Solange ich mich erinnern kann, gab es das noch nie“.

Ein weiterer Höhepunkt wird Ende Juni die Eröffnung der neuen Sonderausstellung. Unter dem Titel „Bach von links“ wird es um die Geschichte des Bachhauses in der Zeit der deutschen Teilung, sprich zu Zeiten der DDR gehen. „Das wird spannend“, so Museumsdirektor Hansen. Mit dem Bachfest werde das Jahr im Oktober wieder einen Höhepunkt rund um Bach und seine Musik im Herbst erhalten. Alles in allem sieht Hansen ein aufregendes Jahr 2020 auf das Bachhaus zukommen, und natürlich hofft er darauf, dass die 50.000-Besucher-Marke dann wieder geknackt wird.