Bachs h-Moll-Messe als krönender Abschluss einer Veranstaltungsreihe in Eisenach

Die Historie der Musikstadt Eisenach gibt vor, was Georgenkantor Christian Stötzner mit Energie und Leidenschaft umsetzt. Zum vierten Mal – und das auch noch in diesem bewegten Corona-Pandemie-Jahr – hat der Kirchenmusikdirektor ein besonderes Festival auf die Beine gestellt. Vom 28. Oktober bis 1. November veranstaltet die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde in Eisenach das Bachfest am Taufstein des großen Komponisten. Diesmal geht es passend zum Beethoven-Jahr um die vielfältigen Beziehungen zwischen beiden Komponisten, wenngleich der eine (Beethoven) erst 20 Jahre nach dem Ableben des Anderen (Bach) geboren ist. Titel des Bachfestes ist „Nicht Bach, Meer soll er heißen“. Das ist ein Ausspruch von Beethoven, dessen 250. Geburtstag die Musikwelt in diesem Jahr feiert.

Kommt nach Eisenach und spielt das Wohltemperierte Klavier: Christine Schornsheim gilt als eine der bekanntesten Cembalistinnen. Foto: Kirchgemeinde Eisenach

Da ohnehin viele Konzerte in kammermusikalischer Besetzung geplant waren, sagt Christian Stötzner, sei die Einhaltung der coronabedingten Schutz- und Abstandsregeln gewährleistet. An anderen Stellen wurden Chor und Orchester verkleinert, um den nötigen Mindestabstand zu wahren. Der Kirchenmusikdirektor hofft, dass alle jetzt geplanten Termine so stattfinden können. Besonders stolz ist der Georgenkantor darauf, zur Eröffnung den aktuellen Thomaskantor Gotthold Schwarz als Dirigenten gewonnen zu haben. Zu Hören gibt es in der Georgenkirche am 28. Oktober um 19.30 Uhr die Bach-Kantaten „Erschallt, ihr Lieder“ BWV 172 sowie „Gott, der Herr ist Sonn und Schild“ BWV 79. Die anfangs angedachte Beethoven-Messe C-Dur kann wegen der Beschränkungen nicht aufgeführt werden. Es musizieren die Leipziger Cantorey und die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach.

Die Entwicklung der Sonate für Violine und Tasteninstrument ist im Sonatenkonzert am 29. Oktober um 13 Uhr in der Nikolaikirche zu erleben. Dann spielen die Eisenacher Musiker Hans-Christoph Fichtner und Monica Ripamonti. Zu hören sein werden Stücke der Bach-Familie, von Mozart und Beethoven. Ganz besonders freut sich Stötzner zudem auf das Wohltemperierte Klavier, das zu zwei Terminen am 29. und 31. Oktober, jeweils 15 Uhr, aufgeführt wird. Zu Gast ist Christine Schornsheim, die zu den bekanntesten Cembalospielerinnen gehört.

Thomaskantor Gotthold Schwarz dirigiert das Eröffnungskonzert am 28. Oktober in der Georgenkirche Foto: Kirchgemeinde Eisenach

Neben mehreren Kantatengottesdiensten wartet auf alle Kenner der Musikwissenschaften am 29. Oktober um 11 Uhr im Gemeindehaus ein Vortrag der Musikwissenschaftlerin Christine Blanken, die die Beziehungen zwischen Bach und Beethoven in den Blick nehmen wird. Aufgrund des Brandes im Landestheater (unsere Zeitung berichtete mehrfach) muss das Beethoven-Ballett, das am 29. Oktober dort aufgeführt werden sollte, entfallen. Statt im Theater wird der zweite Preisträger beim internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb, Arash Rokni, am 30. Oktober um 15 Uhr in der Nikolaikirche Stücke von Beethoven und der Bach-Familie spielen.

Wieder zu Gast in Eisenach ist das Thüringer Bach-Collegium unter Leitung von Gernot Süßmuth am 30. Oktober um 19.30 Uhr in der Georgenkirche. Entfallen muss leider das Kammerkonzert im Instrumentensaal des Bachhauses, ebenso wie die geplante Sonderführung von Bachhaus-Chef Jörg Hansen und Uwe Fischer. Sonderführungen seien derzeit nicht möglich, bedauert Stötzner. Aber es gibt Ersatz: Besucher, die am 1. November mit einer Eintrittskarte des Bachfestes als Nachweis das Bachhaus besuchen, erhalten freien Eintritt von 12 bis 16 Uhr.

Der Abschluss des Bachfestes ist die Aufführung der Messe h-Moll von Johannes Sebastian Bach. Eine wirklich große Herausforderung für den Bachchor, wie ihr Leiter Christian Stötzner berichtet. Denn durch das Lockdown hatte der Chor über Monate nicht proben können. Nicht kommen wird zum Abschluss am 1. November um 17 Uhr der Kammerchor der Singakademie Cottbus. Es musizieren Musiker der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach.

Manche Veranstaltungen sind frei, andere kosten Eintritt. Karten gibt es im Vorverkauf beim Stadtkirchenamt und über den Ticket-Shop-Thüringen. Restkarten dann an der Abendkasse.