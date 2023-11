Bachwochen schwärmen im Wartburgkreis aus

Wartburgkreis. Die Thüringer Bachwochen haben für den ländlichen Raum der Region ein Geschenk.

Im Vorfeld des Festivals wollen die Thüringer Bachwochen 2024 mit Musikveranstaltungen an Orten präsent sein, wo Kultur vielleicht zu kurz kommt. Das Klassikfestival verschenkt 20 Konzerte in ländlichen Regionen oder an kleine Orte, die im Festival bislang nicht vorgekommen sind. Gemeinden oder Vereine sollen sich mit Räumlichkeiten bewerben, wo Kultur und Veranstaltungen nicht klassisch stattfinden. Wichtig seien aktive Menschen vor Ort, heißt es in einer Mitteilung. Interessenten sollen für die kostenlosen Konzerte im März Infos zu den Räumen schicken, Angaben zu Kapazitäten und konkrete Termine.

info@thueringer-bachwochen.de