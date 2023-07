Bad Hersfelder Festspiele: Francis Fulton-Smith im „Club der toten Dichter“

Bad Hersfeld. Viele Jahre verkörperte er den mitfühlenden Arzt Dr. Christian Kleist in der in Eisenach spielenden TV-Serie.

Bei den Bad Hersfelder Festspielen in der Stiftsruine ist der Schauspieler Francis Fulton-Smith am Freitagabend, 21. Juli, 21 Uhr, zur Premiere von „Der Club der toten Dichter“ in der Rolle des John Keating zu sehen.

Weil die europäische Erstaufführung von „Der Club der toten Dichter“ in der Regie von Joern Hinkel so ein riesiger Erfolg war und inzwischen Kultpotenzial entwickelt hat, wird das Stück über den Lehrer John Keating, der an einer konservativen Elite-Schule mit unkonventionellen Methoden die Schüler zum selbstständigen Denken und zur Liebe für die Poesie verführt, noch einmal zu den Festspielen gezeigt.

Nachdem Götz Schubert und Michael Rotschopf als Keating begeisterten, ist die Rolle auch in diesem Jahr wieder sehr prominent besetzt: Francis Fulton-Smith hat sie übernommen! Er ist einer der beliebtesten und bekanntesten Schauspieler auf deutschen Bühnen und im Fernsehen. Ob „Familie Dr. Kleist“, „Kommissar LaBréa“ oder sein preisgekrönter Auftritt als der frühere bayrische Ministerpräsident F. J. Strauss in „Die Spiegel-Affäre“ – der gebürtige Münchner kann auf eine sehr erfolgreiche Karriere blicken.