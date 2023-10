Bad Salzunger Stadtführerausbildung der Volkshochschule

Bad Salzungen. Zehn Kurstreffen an Donnerstagabenden und Samstagvormittagen zur Stadtgeschichte Bad Salzungen.

Die Volkshochschule (VHS) Wartburgkreis veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Tourist-Information der Kreisstadt Bad Salzungen in der Zeit vom 19. Oktober bis zum 23. November an insgesamt zehn Donnerstagabenden und Samstagvormittagen den Kurs „Gästeführerausbildung für Bad Salzungen“.

Die interessierten Teilnehmer lernen das Wichtigste über die Stadtgeschichte und das Kurwesen in Bad Salzungen, aber auch gezielte Methoden zur Zielgruppenansprache und Geschichtsvermittlung kennen. Die Referentinnen und Referenten sind Mitarbeiter des Museums, Kultur- und Tourismusbeauftragte der Stadt Bad Salzungen und des Wartburgkreises, eine erfahrene Gästeführerin und Ausbilderin für Gästeführungen sowie ein ausgewiesener Heimatforscher der Region. Eine praktische Prüfung im Rahmen einer Probeführung beendet die Ausbildung Die Gebühr beträgt 123,70 Euro.

Anmeldungen: https://www.vhs-wartburgkreis.de/programm/politik-gesellschaft-umwelt/kurs/Gaestefuehrerausbildung-fuer-Bad-Salzungen/23HBS10901

Auskünfte bei Andreas Willershausen unter Tel.: 03695/ 617264 oder per Mail an: andreas.willershausen@wartburgkreis.de