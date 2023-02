Bad Salzunger Teams räumen ab

Wartburgkreis. Das Planspiel Börse war für Teams des Sulzberger-Gymnasiums eine Erfolgsgeschichte.

Teams des Sulzberger-Gymnasiums Bad Salzungen haben in der Regionalwertung des Planspiels Börse besondern erfolgreich abgeschnitten. In der Depotwertung des anlagestrategischen Börsenspiels wurde ein Sulzberger-Team Sieger in Thüringen, Vierter im Bereich Hessen-Thüringen und deutschlandweit 18. Zalando SE und Lufthansa-Aktien brachten ihm die größten Gewinne. Platz 2 im Bereich der Wartburg-Sparkasse wurde das Team „Blecherne Kasse“ vom Abbe-Gymnasium Eisenach.

Auch in der Nachhaltigkeitswertung lagen zwei Sulzberger-Teams vorn, eins sogar in Thüringen. Dritter wurde das Team „JGJ“ vom Eisenacher Elisabeth-Gymnasium. Im Geschäftsgebiet der Wartburg-Sparkasse beteiligten sich 320 Spieler in 147 Teams.