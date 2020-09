Das lustige Spritzkrokodil im Schwimmbad in Gerstungen.

Baden in Gerstungen – Freibad öffnet nochmals

Die Gemeindeverwaltung hat entschieden, dass aufgrund der schönen und offenbar stabilen spätsommerlichen Wetterlage das Freibad in Gerstungen nochmals öffnet. Seit Montag dieser Woche ist das Schwimmbad täglich, so lange wie das Wetter so schön ist, von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Regeln, die seit Öffnung der coronabedingten Badesaison einzuhalten sind, gelten fort.