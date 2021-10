Barockorchester aus Prag würdigt Eisenachs großen Musikersohn

Eisenach. Dirigentenensemble „Collegium 1704“ eröffnet Eisenacher Bachfest

Das tschechische Dirigentenensemble „Collegium 1704“, das auf Aufführungen Alter Musik in historischer Aufführungspraxis spezialisiert ist, eröffnete am Mittwochabend in der Georgenkirche das Bachfest Eisenach. Unter Leitung von Václav Luks erklangen vom Prager Barockorchester verschiedene Werke von Johann Sebastian Bach und Jan Dismas Zelenkazu. In diesem Jahr steht das Bachfest unter dem Motto „Der fünfte Evangelist – Bach und die Bibel“. Vom heutigen Freitag bis Sonntag stehen noch elf Höhepunkte auf dem Programm.