Bastelstunde in Hörschel: Kleine Monster von der Rolle

Hörschel. Rund 20 Kinder schnippeln und kleben gemeinsam Deko fürs Halloweenfest.

Samstagvormittag schnippelten und klebten im Rennsteighaus in Hörschel fast 20 Kinder unter Anleitung von Bastelfee Ernestine Windolph gruselige Deko für das Halloween-Fest. Leonard, Mathilda und Ava (von links) waren stolz auf ihre kleinen Monster. Zuvor gab es Gruselgeschichten von der „Dorfhexe“ Gisela Büchner. Am Dienstag lädt die Gaststätte Tor zum Rennsteig ab 16 Uhr zur Halloween-Party ein. Und am 11. November ist der nächste Treff im Rennsteighaus, dann bastelt Opa Günter mit den Kindern Vogelhäuschen.