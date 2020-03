Bauaktivitäten im Creuzburger Zentrum über Monate

Wohl bis in den September hinein wird der Ortskern von Creuzburg von Bauaktivitäten dominiert, werden Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen konfrontiert. Derzeit wird im Auftrag des Trink- und Abwasserzweckverbandes Eisenach-Erbstromtal (TAV) ein Stück Abwasserkanal in der Kasseler Straße erneuert. Hier hatte es bis dato nur eine provisorische Anbindung gegeben, macht der TAV jetzt Nägel mit Köpfen, heißt es vom Zweckverband. Die Oberfläche dieses Straßenabschnitts wird vorerst nur provisorisch gebaut. Und das hat seinen Grund.

Nach dem Kanalprojekt schickt sich das Amt Creuzburg an, die Eisenacher Straße zu erneuern. Der Kanal dort ist bereits verlegt. Jeweils eine Seite der Straße, teilte Bürgermeister Ronny Schwanz (CDU) auf Anfrage mit, bleibe befahrbar. Das gesamte Areal wird neu geordnet. In einem Ritt werden dann die Oberflächen von Kasseler und Eisenacher Straße hergestellt.

Das Vorderhaus der Marktstraße 4 in Creuburg, dass die Stadt abreißen lassen wird, um dort Parkplätze zu schaffen. Foto: Jensen Zlotowicz

Im Vorfeld dieses Straßenbauprojektes war die Stadt auch in einer Immobilienangelegenheit tätig geworden. Das Gebäude Marktstraße 4 wurde erworben und soll nun abgerissen werden. Dieses seit der Wende ungenutzte und baufällige Haus mit Durchfahrt, in dem die Bibliothek und ein Kiosk existierten, in dessen Hinterland es einst auch eine Heißmangel gab, hat eine wechselvolle Geschichte mit zahlreichen Nutzern. Es wurde übrigens auf der Ruine eines im Zweiten Weltkrieg zerstörten Gasthauses errichtet, weiß Stadtratsmitglied Bernd Burkhardt.

Vorerst, so Schwanz, sollen an dieser zentralen Stelle Parkplätze geschaffen werden. Die Stadt hatte auch das derzeit leerstehende Gebäude Nr. 6 im Blickfeld. Allerdings wurde dies vom Eigentümer an privat verkauft.

Eine weitere Großbaustelle in Creuzburg ist derzeit die Stadtmauer am Steinhof. Das mittelalterliche Bauwerk wird dort von Grund auf saniert. Zwar sind die Kosten nach der Submission unter die der Berechnungen des Sanierungsträgers und des Architekten gefallen, mit knapp 700.000 Euro aber immer noch immens.

Loch in der Stadtmauer reißt auch Loch in Haushalt

Ein Drittel der Last muss die Kommune tragen. Das Geld dafür hatte die Stadt noch im Vorjahr in den Etat eingestellt.

Nach Meinung des Ortsteilbürgermeisters dürften Investitionen in den Erhalt von Kulturgütern wie der Stadtmauer und der Creuzburg gar nicht aus dem Haushalt einer Kommune bezahlt werden müssen.

„Da müsste es einen Kulturfonds oder ähnliches geben“, sagt Ronny Schwanz. Das plötzliche Loch in der Mauer reißt auch ein großes Loch im Haushalt. In seiner Büttenrede zum Fasching hatte Schwanz das Thema bereits verarbeitet. Die Stadtmauer ist in mehrere Sanierungsabschnitte gegliedert von denen einige, etwa an der Schule, noch gar nicht weiter in Betracht gezogen und Zukunftsmusik für den Ort sind.

Hätte die Stadt nicht Geld für die größten Baustellen aus dem Jahr 2019 mit ins neue Jahr nehmen können, würden sich manche Räder in Creuzburg jetzt noch nicht drehen, denn das neu gebildete Amt Creuzburg (mit Mihla und Ebenhausen) hat noch keinen Haushalt für 2020. Der soll in der Aprilsitzung, also noch vor der Wahl des Bürgermeisters und des neuen Stadtrates, eingebracht und beraten werden.