Bauarbeiten: Vollsperrungen in Eisenach

Eisenach. Die Stadtverwaltung kündigt verschiedene Straßensperrungen in Eisenach an.

Mehrere Straßensperrungen wegen Bauarbeiten gibt es vom 3. Juli an in Eisenach. Das betrifft die Wartburgstraße in Stedtfeld, die Straße am Michelsbach auf Höhe Nr. 12, die Friesstraße von Mittwoch, 5. Juli, auf Höhe Nr. 9 (alle bis etwa 14. Juli).

Fahrbahn und Gehweg der Friemarstraße sind am Freitag, 7. Juli, von 7 bis voraussichtlich 13 Uhr zwischen Heideweg und Kasseler Straße voll gesperrt. Hier wird ein Kran aufgestellt.