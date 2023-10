Bauen im Dorf am Beispiel von Hallungen

Hallungen. Die energetische Sanierung eines Baudenkmals in Hallungen im Wartburgkreis wird bei einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt.

Zu einem Aktionstag „Bauen im Dorf“ wird am Sonnabend, 14. Oktober, nach Hallungen im nördlichen Wartburgkreis eingeladen. Veranstalter ist die Regionale Aktionsgruppe Leader Wartburgregion, die aktiv von der Kreisplanung des Wartburgkreises unterstützt wird. Ab 10 Uhr werden im Dorfgemeinschaftshaus Hallungen Vorträge zu verschiedenen Aspekten der energetischen Sanierung von Gebäuden angeboten. Das ist sowohl für private als auch kommunale Eigentümer und Bauherren interessant. Die Fachbeiträge setzten sich mit Gebäudediagnosen, Wärmekonzepten und weiteren Schwerpunkten auseinander.

So informiert Ingo Raufuß von der Werra Energie GmbH über Möglichkeiten der Energieversorgung in Alt- und Neubauten. Architektin Sophia Schmidt stellt die energetische und ökologische Sanierung eines Hallunger Baudenkmals vor. Das Haus kann anschließend in Gruppen besichtigt werden. Weiter stellt Michael Bickel vom BTZ Rohr-Kloster vor, wie eine bauliche und energetische Sanierung in Einklang zu bringen sind. Es schließt sich um 13.30 Uhr eine Diskussionsrunde mit den Referenten an. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Aktionstag „Bauen im Dorf“, 14. Oktober, Hallungen, weitere Informationen unter www.rag-wartburegregion.de