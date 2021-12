Baum ausgegraben und weggeschmissen - Junge Frau nach Unfall in verletzt

Eisenach. Die Meldungen der Polizei für Eisenach.

Junge Frau nach Unfall in Eisenach verletzt

Donnerstag gegen 14 Uhr ereignete sich in der Mühlhäuser Straße in Eisenach ein Unfall. Es kollidierte eine 21-Jährige mit ihrem Audi mit dem Seat eines 29-Jährigen, wobei sich die Dame leicht verletzte. Sie musste vor Ort medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden in Höhe von ca. 8.000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Baum ausgegraben und weggeschmissen

Die Polizei Eisenach ermittelt gegenwärtig nach einer kuriosen Sachbeschädigung. Ein Unbekannter hatte sich zwischen Dienstag und Donnerstagmittag an einer frischgesetzten Zierkirsche in der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht. Der Täter grub den Baum aus und warf ihn auf ein Grundstück in der Nähe. Der Schaden wurde auf ca. 1.500 Euro beziffert. Die Motivation sowie die Identität des Täters sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen (Tel. 03691-261124; Bezugsnummer 0294505/2021).

