Baustelle Drachenschlucht liegt im Zeitplan

Beliebte Wandertour: An dieser Stelle beginnt die Felsformation der Drachenschlucht, die an der engsten Stelle 70 Zentimeter misst.

Eisenach. Beliebte Felsklamm in vier bis sechs Wochen wieder offen.

Die Bauarbeiten in der Drachenschlucht liegen im Zeitplan, teilt Ansgar Pape mit, Leiter des Forstamtes Marksuhl. Demnach gab es in der vergangenen Woche erneut eine Bauberatung in der Drachenschlucht mit Vertretern des Forstamtes, der ausführenden Firma „Bergsicherung Ilfeld“ und eines Landschaftsplanungsbüros, das die ökologische Bauüberwachung übernimmt.

Baubegehung in der Drachenschlucht: Die maroden alten Stege sind entfernt. Foto: Ansgar Pape

Die maroden Stege sind abgerissen und entsorgt. Mit Wochenbeginn soll mittels Seilbahn das notwendige Baumaterial für die neuen Stege in die enge Schlucht transportiert werden. Auf etwa 70 Metern werden neue dauerhafte Stege errichtet.

„Natürlich hätten wir lieber außerhalb der Ferienzeit bauen lassen, aber wir mussten uns nach dem Zeitfenster der ausführenden Firma richten und den Lieferterminen des Materials,“ erläutert Forstamtsleiter Ansgar Pape die notwendige Sperrung. Man sei jedoch froh, den attraktiven Teil der unteren Hauptschlucht geöffnet lassen zu können.

Je nach Arbeitsfortschritt und Witterung wird die Schlucht in etwa vier bis sechs Wochen wieder durchgängig begehbar sein. Die Felsklamm ist Teil der Eisenacher Schluchtentour. Das ist Thüringens beliebtester Rundwanderweg.