Baustelle in Eisenacher Weststadt bis 4. Juni

Eisenach. Hochwasserschutz erfordert Sperrungen

Noch bis voraussichtlich zum 4. Juni bleiben die Adam-Opel-Straße, die Herrenmühlenstraße und die Kasseler Straße nur eingeschränkt befahrbar und der Westplatz voll gesperrt. Hier werden nach Angaben der Stadt weiterhin Kabel für die Vorbereitungen des Hochwasserschutzes umverlegt. Teilweise müssen Gehwege ebenfalls komplett gesperrt werden.

Für Autofahrer gilt eine geänderte Verkehrsführung: Die Einfahrt in die Kasseler Straße ist von der Rennbahn her nicht möglich. Eine Umleitung führt durch die Herrenmühlenstraße. Die Opel-Straße sowie die Herrenmühlenstraße sind übergangsweise nur in eine Richtung befahrbar, und zwar die Herrenmühlenstraße nur von der Rennbahn Richtung Kasseler Straße und die Opel-Straße nur in Richtung Spicke. Die an die Rennbahn verlegte Bushaltestelle „Westbahnhof“ bleibt bis Ende der Bauarbeiten erhalten.