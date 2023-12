Bebraer Eisenbahnfreunde starten ins neue Jahr

Bebra Schmalspurfahrten zwischen Wasserturm und Weiterode am Neujahrstag

Die Eisenbahnfreunde Bebra starten am Neujahrstag mit Fahrten auf ihrer Schmalspurstrecke am Wasserturm in das neue Jahr und laden alle Eisenbahnliebhaber dazu ein. Von 15 bis 18.30 Uhr verkehren am 1. Januar etwa alle 15 Minuten die „Bebraer Bimmelbahn“, der „Wasserturm-Express“ und der „Biber-Blitz“ zwischen dem historischen Wasserturm und dem Haltepunkt Weiterode West.

In dem prägnanten Gebäude aus dem Jahr 1910 betreiben die Eisenbahnfreunde Bebra ein kleines Museum, in dem eisenbahngeschichtliche Zeugnisse, wie ein Fahrkartenausgabe-Schalter, ein historischer Fahrkartenschrank, ein Fahrdienstleiterplatz und Eisenbahnsicherungstechnik, gezeigt werden. Das Museum ist bei freiem Eintritt am Neujahrstag geöffnet. Hier gibt es auch die Fahrkarten für die Schmalspurbahnen. Eine Einzelfahrt kostet 2 Euro, eine Dreierkarte 5 Euro.

Für das leibliche Wohl sorgt das Team vom Kiosk, das neben den bekannten Waffeln diesmal auch Glühwein, Kinderpunsch und Bratwürste im Angebot hat. Das mit Beginn der Dämmerung beleuchtete Gelände befindet sich zu Fuß ungefähr 15 Minuten vom Bahnhof Bebra entfernt, zudem stehen ausreichend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.